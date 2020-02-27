دورة دبي: ايفانز يفاجىء روبليف في ربع النهائي

إعلان اقرأ المزيد

دبي (أ ف ب)

فاجأ البريطاني دان ايفانز الروسي أندري روبيلف المصنف سادسا وتغلب عليه 6-2 و7-6 (11-9)، الخميس في ربع نهائي دورة دبي الدولية احدى دورات الـ500 نقطة في كرة المضرب.

وقال ايفانز المصنف 37 عالميا انه استعجل انهاء المباراة لعدم خوض مجموعة ثالثة مرهقة "كانت (المباراة) قاسية، صمدت في النهاية وتأهلت. لم أكن أرغب بخوض مجموعة ثالثة. أعتقد ان هذه الرغبة ساعدتني على التأهل".

وبلغ ايفانز (29 عاما) نصف نهائي احدى دورات المحترفين للمرة الرابعة في مسيرته، بعد زغرب 2014، سيدني 2017 ودلراي بيتش العام الماضي.

تابع اللاعب المصنف اول في بريطانيا والذي حسم المواجهة في ساعتين وربع الساعة "نصف النهائي في اي من دورات المحترفين هو أمر رائع".

ويلتقي ايفانز في نصف النهائي الفائز بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيا والالماني يان-لينارد شتروف.

وواجه ايفانز ضغطا مستمرا من الروسي الذي استهل موسمه بـ11 فوزا متتاليا ليتوّج بلقبي الدوحة واديلايد.

© 2020 AFP