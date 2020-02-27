فرنسا تسجل 20 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

نساء يغادرن مستشفى كريل حيث عولج الأشخاص المصابون بفيروس كورونا في فرنسا، في 27 فبراير/ شباط 2020.

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الخميس أن عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا بلغ 38 حالة مؤكدة "بحلول الساعة السابعة مساء" (18 ت.غ) مقابل الـ18 حالة سبق وتم رصدها الأربعاء.

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شهد عدد المصابين بـفيروس كورونا المستجد في فرنسا "ارتفاعا كبيرا" الخميس، إذ بلغ 38 حالة مؤكدة "بحلول الساعة السابعة مساء" (18 ت.غ) مقابل 18 حالة الأربعاء، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن الفحوصات "لا تزال متواصلة" و"يحتمل أن ترتفع الحصيلة". وأضاف أنه من بين المصابين "تجمع يشمل 12 حالة" مرتبطة بمريضين رصدا الأربعاء في منطقة غير بعيدة عن باريس.

فرانس24/ أ ف ب