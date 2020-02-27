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فرنسا: رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون يدافع عن زوجته أمام القضاء

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

استمرت الخميس محاكمة رئيس الوزراء السابق ومرشح حزب الجمهوريين واليمين والوسط للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2017 فرانسوا فيون وزوجته في قضية وظائف وهمية. وقال موفد فرانس24 إلى المحكمة في باريس عبد الله ملكاوي إن فيون صرح أمام المحكمة أن الضرر الذي طاله لا يمكن إصلاحه، ولكن هذه القضية تطال اليوم شرفه وشرف زوجته و نائبه، معتبرا أن زوجته كانت موظفة وتقاضت راتبها مقابل عمل قدمته، وأن هذه الممارسات كانت مسموحة في فرنسا.