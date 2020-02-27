كرة المضرب: أنس جابر تطيح بالمصنفة الثالثة عالميا وتبلغ ربع النهائي في دورة الدوحة

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بلغت الأربعاء لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر ربع نهائي دورة الدوحة للتنس، بعد تغلبها على التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة الثالثة على العالم. وتواصل جابر تألقها محافظة على ما حققته الشهر الماضي، حيث أصبحت أول لاعبة عربية تبلغ الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة.

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في مباراة ثمن نهائي دورة الدوحة لكرة المضرب التي أقيمت الأربعاء، تابعت التونسية أُنس جابر تألقها في الآونة الأخيرة وبلغت ربع النهائي بتغلبها على التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثالثة 6-4 و3-6 و6-4.

وكانت جابر تخوض ثمن النهائي للمرة الأولى في سادس مشاركة لها في دورة الدوحة، وواصلت بالتالي البناء على الانجاز الذي حققته الشهر الماضي عندما أصبحت أول لاعبة عربية تبلغ الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، قبل الخروج على يد البطلة الأمريكية صوفيا كينن.

وحققت جابر ما فشلت فيه في دورة دبي الأسبوع الماضي عندما خرجت من ثمن النهائي بصعوبة على يد الرومانية سيمونا هاليب في مباراة مثيرة، أرسلت فيها مرتين لحسم نتيجتها لصالحها في المجموعة الثالثة، وأنقذت ثلاث كرات كانت ستخرجها خالية الوفاض في الشوط الفاصل قبل أن تستسلم في الرابعة.

لقاء مقترب مع التشيكية المصنفة الثامنة على العالم

وتلتقي جابر في الدور المقبل مع التشيكية بترا كفيتوفا الثامنة والفائزة على اللاتفية إيلينا أوستابنكو 6-2 و5-7 و6-1. وهو الفوز الرابع لكفيتوفا في سبع مواجهات بينهما.

وتوجت كفيتوفا بلقب الدوحة عام 2018 على حساب الإسبانية غاربيني موغوروسا، وبطلة ويمبلدون عامي 2011 و2014 ووصيفة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

وأكدت كفيتوفا أنها عانت الأمرين بسبب الرياح القوية في الملعب، وقالت لموقع رابطة اللاعبات المحترفات "لا توجد فرصة للعب بخطط تكتيكية في هذه الرياح"، مضيفة "الرياح تغير كل شيء. حاولت التركيز والصبر، لكن في بعض الأحيان يكون الأمر صعبا بعض الشيء".

وبلغت الأسترالية أشلي بارتي الأولى والروسية سفتلانا كوزنتسوفا الدور ذاته دون أن تلعبا بسبب انسحاب منافستيهما الكازخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة عشرة والتي خاضت أربع مباريات نهائية هذا العام، والأمريكية أماندا أنيسيموفا على التوالي.

وتلتقي بارتي في ربع النهائي الإسبانية غاربيني موغوروسا الحادية عشرة أو الأوكرانية دايانا ياستريمسكا، وكوزنتسوفا مع السويسرية بيليندا بنتشيتش الرابعة والتي تغلبت على الكازخستانية الأخرى يوليا بوتينتسيفا 6-4 و6-3.

وحجزت البيلاروسية أرينا سابالنكا التاسعة بطاقتها إلى ربع النهائي بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري الخامسة عشرة 6-3 و6-صفر، لتضرب موعدا مع الصينية جينغ سايساي الفائزة على الهولندية كيكي برتينز السابعة 3-6 و6-3 و6-4.



فرانس 24/أ ف ب