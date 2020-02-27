مقتل جنديين تركيين في إدلب في شمال غرب سوريا (وزارة الدفاع)

إعلان اقرأ المزيد

اسطنبول (أ ف ب)

قُتل جنديان تركيان وجرح اثنان آخران في ضربة جوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الخميس.

وردت تركيا التي تدعم فصائل مسلحة في المنطقة، فورا على الهجوم بضرب "أهداف للنظام" السوري، وفق ما ذكرت الوزارة على تويتر.

وبمقتل الجنديين يرتفع إلى 19 عدد العسكريين الأتراك الذين قتلوا بنيران النظام السوري في إدلب هذا الشهر.

وتشن دمشق مدعومة بضربات جوية روسية هجوما لاستعادة إدلب، آخر معاقل الفصائل المسلحة.

وأجبر مئات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم منذ كانون الأول/ديسمبر في أكبر نزوح منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل قرابة تسع سنوات.

وتسببت الهجمات على القوات التركية بتوتر بين روسيا حليفة النظام، وتركيا.

وحضت أنقرة النظام السوري على التراجع قبل نهاية شباط/فبراير إلى ما وراء مواقع عسكرية أقامتها في إدلب.

ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون ومسؤولون عسكريون روس، جولة ثانية من المحادثات مع نظرائهم الأتراك الخميس.

© 2020 AFP