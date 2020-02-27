موفدو فرانس24 قيد الحجر الصحي "الطوعي" بعد عودتهم من إيران

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

ذكرت موفدة فرانس24 إلى طهران مايسة عواد أنه لدى عودة فريق فرانس24 من إيران مساء الإثنين تم وضع كامل الفريق ضمن الحجر الصحي "الطوعي" التزاما بتوصيات وزارة الصحة الفرنسية، التي تهدف إلى الحد من انتشار المرض عن طريق ارتداء أقنعة وعدم الذهاب إلى أماكن فيها تجمعات كثيفة لمدة 14 يوما ومراقبة ظهور أعراض الفيروس. وأشارت مايسة عواد إلى أن هناك نقص حاد في الأدوية المطلوبة للعلاج والأقنعة في طهران، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وذكرت موفدة فرانس24 أن انتشار الوباء أثر على نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الإيرانية.