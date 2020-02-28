البابا يلغي كل لقاءاته الجمعة بسبب إصابته بزكام

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الفاتيكان (أ ف ب)

قرر البابا فرنسيس الجمعة "إرجاء لقاءاته الرسمية اليوم" في قصر الفاتيكان كما أعلن الكرسي الرسولي الذي كان أشار الخميس الى ان الحبر الأعظم "مصاب بوعكة عابرة".

وقال المسؤول الإعلامي في الفاتيكان ماتيو بروني أن البابا فرنسيس يحيي رغم ذلك كما في كل صباح القداس في كنيسة القديسة مرتا في مقره والواقعة داخل حدود دولة الفاتيكان.

وأبقى البابا أيضا على اللقاءات المقررة في مقره.

وهناك لقاء خاص مقرر مع رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي دافيد ساسولي.

ولم يتطرق الناطق الى الوضع الصحي للبابا البالغ من العمر 83 عاما.

وكان البابا الذي بدت عليه أعراض الزكام الأربعاء خلال قداس في الهواء الطلق، ألغى الخميس مشاركته في قداس لإصابته ب"وعكة صحية عابرة".

ولم يحضر البابا قداسا في كاتدرائية القديس يوحنا اللاتراني كما أعلن المسؤول الاعلامي للفاتيكان الخميس.

ونادرا ما يلغي البابا الذي يعاني من مشاكل في أحد وركيه وفي إحدى رئتيه، مواعيده. كما غالبا ما يظهر بين الحشود مصافحا الحاضرين.

© 2020 AFP