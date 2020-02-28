فيروس كورونا: السعودية تمنع المواطنين الخليجيين من زيارة مكة والمدينة

خريطة عالمية لفيروس كورونا في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) بواشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 27 فبراير/ شباط 2020.

قررت السعودية مساء الجمعة منع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مدينتي مكة والمدينة خشية تفشي فيروس كورونا المستجد. وأشارت الوزارة إلى أن قرارها هذا يستثنى منه "مواطنو مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوما متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس".

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية مساء الجمعة أن المملكة قررت منع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مدينتي مكة والمدينة خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت إنه "تعليق مؤقت" ينطبق على مواطني سلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت. لكنها لم تحدد ما إذا كان الحظر سيسري على السعوديين أيضا.

وأشارت الوزارة إلى أن قرارها هذا يستثنى منه "مواطنو مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوما متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس".

وكانت السعودية قد علقت أيضا الخميس بشكل موقت دخول الراغبين في أداء العمرة إلى أراضيها وكذلك زيارة المدينة المنورة، في إجراء احترازي غير مسبوق يرمي إلى منع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المملكة ويثير تساؤلات حول موسم الحج الذي ينطلق في تموز/يوليو.

وقررت أيضا "تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا"، من دون أن تحدد فترة زمنية للتعليق.

فرانس24/ أ ف ب