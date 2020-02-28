السعودية تعلق دخول مواطني دول الخليج الى مكة والمدينة خشية تفشي كورونا

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الرياض (أ ف ب)

قررت السعودية الجمعة تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الى مدينتي مكة والمدينة خشية تفشي فيروس كورونا المستجد بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية.

ولم تسجل السعودية اي اصابة بالفيروس على اراضيها ولكن معظم البلدان المجاورة سجلت عشرات الحالات في الايام الاخيرة غالبيتهم اشخاص عائدون من ايران حيث اودى الفيروس بحياة 34 شخصا في حصيلة هي الاعلى بعد تلك المسجلة في الصين.

وقالت الخارجية السعودية ان الامر يتعلق ب"تعليق موقت" ينطبق على مواطني سلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت ولكنها لم تحدد ما إذا كان الحظر ينطبق أيضا على السعوديين.

واشارت الوزارة الى ان قرارها هذا يُستثنى منه "مواطنو مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوما متصلة ولم تظهر عليهم علامات الاصابة بالفيروس".

وكانت السعودية علقت ايضا الخميس بشكل موقت دخول الراغبين بأداء العمرة إلى أراضيها وزيارة المدينة المنورة، في إجراء احترازي غير مسبوق يرمي إلى منع وصول فيروس كورونا المستجدّ إلى المملكة ويثير تساؤلات حول موسم الحج الذي ينطلق في تموز/يوليو.

كما قرّرت "تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكّل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً"، من دون أن تحدّد فترة زمنية للتعليق.

© 2020 AFP