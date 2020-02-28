تركيا تطلب إقامة منطقة حظر جوي فوق إدلب

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اسطنبول (أ ف ب)

حضت تركيا الجمعة المجموعة الدولية على إقامة منطقة حظر جوي في شمال غرب سوريا لمنع طائرات النظام السوري وحليفته روسيا من شن ضربات.

وقال مدير الإعلام لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون إن "المجموعة الدولية يجب أن تتخذ اجراءات لحماية المدنيين وإقامة منطقة حظر جوي" في منطقة إدلب حيث قتل أكثر من 30 جنديا تركيا الخميس في قصف نسب الى قوات النظام السوري.

وأعلنت أنقرة مقتل 34 عسكريا الخميس في محافظة إدلب في قصف شنه طيران النظام السوري.

وتشن قوات النظام السوري بدعم من الطيران الروسي منذ كانون الاول/ديسمبر هجوما واسع النطاق لاستعادة إدلب، آخر معقل لفصائل معارضة وجهاديين في سوريا، وتقوم بعمليات قصف أوقعت مئات القتلى من المدنيين.

وقال ألتون في بيان إن "ملايين المدنيين يتعرضون لقصف منذ أشهر" موضحا أن " النظام يستهدف بنى تحتية ومدارس ومستشفيات بانتظام".

وأضاف أن "روسيا وايران الداعمتين للنظام ستخسران كل مصداقية اذا فشلتا في الالتزام بتعهداتهما بخفض أعمال العنف والاعمال الحربية في ادلب".

© 2020 AFP