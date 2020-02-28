تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" يؤكد مقتل أبو عياض التونسي في مالي

أبو عياض قتل إلى جانب قياديين بارزين آخرين. 28 فبراير/شباط 2020. © صورة من شاشة فرانس24

نعى تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" قياديه أبو عياض التونسي رسميا في إصدار من 33 دقيقة. ونعى التنظيم أيضا يحيى أبو الهمام وهو نائب إياد أغ غالي الذي يرأس جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" العاملة في منطقة الساحل، إضافة إلى أبو دجانة القصيمي السعودي الجنسية والذي كان ناطقا باسم جماعة "المرابطون" وجهاديين من جنسيات مختلفة كانوا برفقتهم. وهذه أول مرة يعترف فيها التنظيم بمقتل هؤلاء وذلك خلال مواجهة مع القوات الفرنسية شمال مدينة تومبوكتو في مالي منذ عام.