دورة اكابولكو: نادال الى نصف النهائي

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اكابولكو (المكسيك) (أ ف ب)

بلغ الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا الدور نصف النهائي من دورة اكابولكو المكسيكية الدولية في كرة المضرب بفوزه على الكوري الجنوبي كوون سوون وو 6-2 و6-1.

وقال نادال "المباراة كانت اصعب مما تدل عليه النتيجة. اعتقد بانها كانت مباراة ممتعة للمشاهدة".

واضاف "كانت مباراة جيدة امام منافس قوي اعتقد بانه يملك مستقبلا واعدا".

وسيلتقي نادال في الدور التالي مع البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6-4 و6-4، منهيا سلسلة من خمس هزائم تواليا ضد منافسه.

ويتفوق نادال على ديميتروف بـ12 انتصارا مقابل خسارة واحدة.

وعن مواجهته للبلغاري قال نادال "أنهى ديميتروف العام الماضي بشكل أفضل مما كان عليه خلال العام، وبالتالي يتعين علي ان اقدم افضل مستوى لي في مواجهته".

يذكر ان نادال حقق اللقب في اكابولكو مرتين عامي 2005 و2013.

وتعتبر دورة اكابولكو اول مشاركة لنادال منذ إقصائه من الدور ربع النهائي لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، على يد النمسوي دومينيك تييم في كانون الثاني/يناير.

وتجمع المباراة الثانية في الدور نصف النهائي بين الاميركيين جون ايسنر المصنف خامسا وتايلور فريتز.

© 2020 AFP