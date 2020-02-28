دورة الدوحة: كفيتوفا تقصي بارتي وتلاقي سابالينكا في النهائي

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الدوحة (أ ف ب)

بلغت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة ثامنة المباراة النهائية لدورة الدوحة الدولية في كرة المضرب، بفوزها على الأسترالية أشلي بارتي الأولى عالميا 6-4 و2-6 و6-4 الجمعة في الدور نصف النهائي.

واحتاجت كفيتوفا، المصنفة حادية عشرة عالميا، الى ساعة و51 دقيقة للثأر لخسارتها أمام بارتي في الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى مطلع العام الحالي.

ووضعت كفيتوفا، الفائزة بلقب ويمبلدون عامي 2011 و2014، حدا لأربع هزائم متتالية أمام بارتي وحققت فوزها الخامس عليها في تسع مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

وهو نصف النهائي الثاني في 2020 الذي تخسره بارتي، بعد خروجها أيضا من الدور نفسه لأستراليا على يد الأميركية صوفيا كنين المتوجة باللقب لاحقا.

في المقابل، لم تلعب التشيكية أي مباراة نهائية منذ فوزها بلقب دورة شتوتغارت في نيسان/أبريل 2019.

وتطمح كفيتوتا للقبها الثاني في العاصمة القطرية بعد عام 2018، عندما توّجت على حساب الإسبانية غاربيني موغوروسا.

وتلتقي كفيتوفا في المباراة النهائية مع البيلاروسية ارينا سابالينكا التاسعة والفائزة 6-4 و6-3 في ساعة و13 دقيقة على الروسية المخضرمة سفتلانا كوزنتسوفا (34 عاما) بطلة رولان غاروس عام 2009 وفلاشينغ ميدوز عام 2004.

وهو الفوز الثاني لسابالينكا على كوزنتسوفا في ثلاث مباريات جمعت بينهما حتى الآن بعد الأول في دور الـ64 في دورة إنديان ويلز الأميركية عام 2018، مقابل خسارة واحدة كانت في الدور ذاته من دورة مدريد الإسبانية العام الماضي.

وسبق لكفيتوفا وسابالينكا أن تواجهتا ثلاث مرات سابقا، حيث فازت التشيكية مرتين في الدور الأول لميامي الأميركية (2018)، وسيدني الأسترالية (2019)، وخسرت في الدور الثاني لفلاشينغ ميدوز (2018).

© 2020 AFP