دوري أبطال إفريقيا: الزمالك يكرر سيناريو الكأس السوبر بفوز ثمين على الترجي

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القاهرة (أ ف ب)

كرر الزمالك المصري سيناريو فوزه على الترجي التونسي 3-1 في الكأس السوبر الافريقية قبل اسبوعين في الدوحة، عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري ابطال إفريقيا في كرة القدم.

وكان الترجي البادئ بالتسجيل عبر الجزائري عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 27، ورد الزمالك بثلاثية للمغربيين محمد او ناجم (31) وأشرف بنشرقي (71) ومحمود علاء (90+4 من ركلة جزاء).

وأكمل الترجي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73 لطرد لاعبه محمد علي بن رمضان بسبب الاحتجاجات الكثيرة على الحكم المغربي رضوان جيد عقب الهدف الثاني حيث طالبوا بخطأ على القائد خليل شمام.

ويلتقي الفريقان ايابا يوم الجمعة المقبل بالملعب الاولمبي برادس.

وأعرب مدرب الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، وقال "أن نتأخر أمام فريق كبير مثل الترجي ونسجل ثلاثة أهداف يعتبر إنجازا كبيرا. الهدف أخرجنا من تكتلنا الدفاعي وعدنا بشكل جيد في الشوط الثاني".

وأضاف "الهدف الثالث كان جيدا بالنسبة لنا لنخوض مباراة الإياب بارتياح نسبي لكن يجب ان نكرر مباراة تاريخية في رادس اذا اردنا التأهل".

وتابع "كانت مباراة معقدة واسبوعا معقدا، اللاعبون كانوا ابطالا بعدما فعلوه في الكأس السوبر"، مشيرا إلى أن فريقه لم يتأهل بعد "بتجربتي في القارة السمراء، الترجي فريق كبير وصعب وحقق نتائج كبيرة على ارضه ويجب ان نلعب مباراة كبيرة هناك".

وأوضح "منذ يوم الغد سنعمل على التحضير للمباراة المقبلة التي ستكون صعبة جدا".

- بداية جيدة للترجي -

وكان الترجي الطرف الأفضل في بداية المباراة أمام ارتباك واضح لمدافعي الزمالك، وكاد الليبي حمدو الهوني يضع فريقه في المقدمة في الدقيقة الأولى بتسديدة قوية أبعدها الحارس محمد ابو جبل بصعوبة الى ركنية، ثم تسديدة أخرى للاعب نفسه مرت بجوار القائم الأيسر (4).

وهدأ ايقاع المباراة حتى الدقيقة 27 عندما نجح الترجي في افتتاح التسجيل من هجمة منظمة مرر على اثرها الهوني كرة الى بن غيث المنطلق بسرعة فسددها زاحفة من خارج المنطقة على يسار ابو جبل.

وشعر لاعبو الزمالك بحرج موقفهم امام 30 الف مشجع في المدرجات، وردوا بسرعة وبطريقة رائعة عندما سدد أوناجم كرة قوية بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس معز بن شريفية (31).

وواصل الضيوف ضغطهم الهجومي في الشوط الثاني، وسدد البديل شمام كرة قوية أبعدها ابو جبل بصعوبة الى ركنية (53)، رد عليه مصطفي محمد بتسديدة علت العارضة (56).

ونجح بنشرقي في منح التقدم لأصحاب الأرض بتسديدة من مسافة قريبة أسكنها على يمين بنشريفية (71).

واعترض لاعبو الترجي بقوة على الهدف خصوصا شمس الدين الذوادي الذي شد الحكم جيد من قميصه وإيهاب المباركي الذي قام بدفعه ما اضطره لإشهار البطاقة الحمراء في وجه بن رمضان (73).

وارتبك لاعبو الترجي بعد الهدف وزادت محنهم باحتساب ركلة جزاء اثر اعاقة بنشرقي داخل المنطقة من الذوادي فانبرى لها محمود علاء على يسار بن شريفية محرزا هدفا ثالثا غاليا (90+4).

© 2020 AFP