مقتل 33 جنديا تركيا وجرح العشرات في الغارات الجوية على إدلب شمال غرب سوريا

بلغت حصيلة قتلى الجيش التركي إثر الغارات الجوية الخميس على محافظة إدلب شمال غرب سوريا، والتي نسبتها أنقرة إلى دمشق، ما لا يقل عن 33 جنديا، فيما جرح العشرات. وردت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي مساء مستهدفة مواقع الجيش السوري، ونددت الأمم المتحدة بـ"الغارات العشوائية" ودعت إلى "خفض التصعيد".

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قتل 33 جنديا تركيا على الأقل الخميس في غارات جوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا نسبتها أنقرة إلى دمشق، فيما ردت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي مساء اليوم نفسه مستهدفة مواقع للنظام السوري.



وندد الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ بـ"الغارات الجوية العشوائية للنظام السوري وحليفه الروسي" في إدلب، داعيا إلى "خفض التصعيد".



وقال متحدث باسم الحلف إن ستولتنبرغ تحادث مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو ودعا دمشق وموسكو إلى "وقف هجومهما". كما "حض جميع الأطراف على خفض التصعيد (...) وتجنب زيادة تفاقم الوضع الإنساني المروع في المنطقة".

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن الجنود الأتراك كانوا ضمن "وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية". وقالت الوزارة إن "عسكريين أتراكا كانوا في عداد وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية تعرضت لنيران جنود سوريين" مشيرة إلى أن الجانب التركي لم يبلغ عن وجود قوات له في المنطقة المعنية وأنه "لم يكن يفترض أن تتواجد هناك".

وطالبت الولايات المتحدة النظام السوري وحليفته روسيا بإنهاء "هجومهما الشنيع" في محافظة إدلب. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان "نحن ندعم تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، ونواصل الدعوة إلى وقف فوري لهذا الهجوم الشنيع لنظام الأسد وروسيا والقوات المدعومة من إيران". وأضاف "نحن ندرس أفضل الطرق لمساعدة تركيا في هذه الأزمة".



من جهته حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة من أن خطر التصعيد "يزداد كل ساعة" في شمال غرب سوريا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان إن "الأمين العام (أنطونيو غوتيريس) يجدد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار ويعبر عن قلق خاص إزاء خطر المواجهات العسكرية المتصاعدة على المدنيين" في إدلب. وأضاف أن خطر حصول "تصعيد أكبر يزداد كل ساعة" إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعا.

اجتماع أمني برئاسة أردوغان



كما أصيب نحو 30 جنديا تركيا آخرين بجروح في الغارات الجوية في شمال غرب سوريا والتي نسبتها أنقرة إلى النظام السوري. وتم نقل هؤلاء إلى هاتاي لتلقي العلاج، بحسب ما قال رحمي دوغان، والي هذه المحافظة التركية المحاذية لسوريا في خطاب متلفز.



وعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس اجتماعا أمنيا استثنائيا حول الوضع في شمال غرب سوريا. حضره كل من وزير الدفاع خلوصي أكار ووزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو ورئيس الأركان الجنرال يشار غولر ورئيس الاستخبارات حقان فيدان، بحسب ما ذكرت قناة "إن تي في".



وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون إنه "تم استهداف كافة أهداف النظام (السوري) المحددة، بنيران عناصرنا البرية والجوية". ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا وإيران، إلى "الوفاء بمسؤولياته" من أجل "وقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام" السوري.



وتأتي الخسائر الفادحة التي تكبدتها أنقرة الخميس، بعد أسابيع من التصعيد في إدلب بين القوات التركية وقوات النظام السوري التي اشتبكت بشكل متكرر.

49 عسكريا تركيا قضوا بإدلب في شهر واحد



وأدت عمليات القصف الدموية إلى ارتفاع عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في إدلب في فبراير/شباط إلى 49 على الأقل، وهي تهدد أيضا بتوسيع الفجوة بين أنقرة وموسكو التي تعتبر الداعم الرئيسي للنظام السوري.



وانتهت الخميس في أنقرة جولة جديدة من المحادثات بين الروس والأتراك تهدف إلى إيجاد حل للأزمة في إدلب، من دون الإعلان عن أي نتيجة.

وقتل سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، في قصف سوري وروسي على المحافظة، بحسب المصدر نفسه.



ومنذ ديسمبر/كانون الأول، قتل أكثر من 400 مدني في الهجوم الذي يشنه النظام، بحسب المرصد، فيما نزح ما يقدر بـ948 ألف شخص، نحو نصف مليون من بينهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة.



والخميس، طالب الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي بـ"وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في إدلب، ولكن من دون أن يجدوا أذنا صاغية من جانب روسيا.





فرانس24/ أ ف ب