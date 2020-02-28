فرنسا: حريق قرب محطة قطارات باريسية خلال مظاهرة مناهضة لمغني كونغولي

أفادت الشرطة الفرنسية بأن حريقا اندلع الجمعة قرب محطة قطارات رئيسية في العاصمة الفرنسية باريس، فأخليت جزئيا وسط احتجاجات عنيفة ضد مغني كونغولي ينتظر أن يقيم حفلا موسيقيا في موقع مجاور.

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اندلع حريق قرب محطة القطارات "غار دو ليون" بالعاصمة الفرنسية باريس ليتم إخلاؤها جزئيا وسط احتجاجات عنيفة ضد مغني كونغولي ينتظر أن يقيم حفلا موسيقيا في صالة "أكور أوتيل أرينا" المجاورة.



ودعت الشرطة المواطنين عبر تويتر إلى "تجنب المنطقة والسماح لأجهزة الطوارئ بالتدخل" مضيفة في وقت لاحق أن الحريق قد تم إخماده.



وقالت الشرطة إنها تدخلت لوقف المتظاهرين الذي أضرموا النار في حاويات نفايات ودراجات، ما أدى إلى ارتفاع سحابة دخان سوداء كثيفة فوق وسط المدينة. وتحدثت عن مستوى "عنف غير مقبول ارتكبه أشخاص خرقوا حظرا للتظاهر على هامش حفل موسيقي".



ونشرت تسجيل فيديو قالت إنه يظهر"سلوكا فاضحا" من جانب محتجين يظهرون وهو يحملون عوائق كبيرة تستخدم خلال أشغال الطرق، لمنع رجال الإطفاء من الوصول إلى الحريق.



وأعلنت شركة السكك الحديدية أن الجزء الواقع تحت الأرض من المحطة تم إخلاؤه من باب الاحتراز. وتعطلت خدمة القطارات بشكل كبير.



وكانت الشرطة قد حظرت التظاهر في محيط صالة "أكور أوتيل أرينا" حيث يعتزم الفنان الكونغولي فالي إيبوبا أن يقيم حفلا.

وكثيرا ما تهاجم الجالية الكونغولية في فرنسا الفنانين القادمين من الكونغو لأداء عروض في فرنسا أو بلجيكا وتتهمهم بالارتباط بعلاقات وثيقة برئيس الكونغو الديمقراطية السابق جوزيف كابيلا وسلفه فيليكس تشيسيكيدي.

فرانس24/أ ف ب

