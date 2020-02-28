فرنسا-سينما: المخرج رومان بولانسكي يقرر عدم حضور حفل توزيع جوائز "سيزار"

أعلن المخرج الفرنسي البولاندي الشهير رومان بولانسكي الخميس أنه لن يحضر حفل توزيع جوائز "سيزار" للسينما الفرنسية الذي سيقام مساء الجمعة في باريس، على خلفية اتهامات بجرائم اغتصاب تطاله منذ عقود. وقال المخرج "يطرح علي سؤال واحد منذ بضعة أيام وهو: هل سأحضر حفل جوائر سيزار أم سأغيب عنه؟ سأرد بسؤال واحد: كيف يمكنني الحضور؟"

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أعلن المخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي الخميس أنه لن يشارك في حفل توزيع جوائز "سيزار" للسينما الفرنسية التي تقام الجمعة، رغم ترشيح فيلمه "جاكوز" (أتهم) في 12 فئة.



وقال المخرج المتهم بجرائم اغتصاب: "يطرح علي سؤال واحد منذ بضعة أيام وهو: هل سأحضر حفلة جوائر سيزار أم سأغيب عنها؟ سأرد بسؤال واحد: كيف يمكنني الحضور؟"



وتابع بولانسكي: "نحن نعلم مسبقا ما سيحصل في تلك الأمسية. لقد هددني ناشطون بإعدام علني، فيما أعلن آخرون أنهم سيتظاهرون اعتراضا (...) في حين سيعمد البعض إلى تحويل الأمسية لمنبر ضد المنظمين. ما يعني أن الحفلة ستكون أشبه بندوة أكثر منها احتفاء بالسينما يفترض أن يكرم المواهب الكبيرة".



وأوضح أنه يريد "حماية" عائلته زوجته وأولاده، و"الذين يتعرضون للإهانات".



وقد دعت الكثير من المنظمات النسوية للتظاهر الجمعة أمام صالة "بلييل" في وسط باريس حيث ستقام الحفلة، اعتراضا على تكريم المخرج الفرنسي البولندي، فيما هو ملاحق منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتهمة جديدة بالاغتصاب، وأمام القضاء الأمريكي منذ عقود.



وكانت مجموعة من الناشطات النسويات قد أقدمت على لصق شعارات أمام صالة "بلييل" ومقر أكاديمية "سيزار" ليل الثلاثاء-الأربعاء تندد برومان بولانسكي وتطالب بإلغاء الحفلة.



إدارة أكاديمية سيزار المتهمة بعدم الشفافية استقالت جماعيا في بداية شهر شباط/فبراير الجاري.

فرانس24/ أ ف ب





