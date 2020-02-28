تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#فيروس كورونا
#تركيا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
فيديو

جوائز "السيزار": قضية المخرج بولانسكي المثيرة للجدل تعكر أجواء الدورة الـ45

نشرت في: آخر تحديث:

الدورة الـ45 من حفل توزيع جوائز سيزار ستجري وسط إجراءات أمنية استثنائية.
الدورة الـ45 من حفل توزيع جوائز سيزار ستجري وسط إجراءات أمنية استثنائية. © صورة من شاشة فرانس24
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : جمال بدومة

ينقل جمال بدومة، موفد فرانس24، من قاعة "بلييل" في باريس حيث يقام حفل توزيع جوائز "سيزار" للسينما الفرنسية مساء الجمعة، إن شبح المخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي يخيم على الدورة الـ45 من هذا الحدث الثقافي البارز في البلاد. وأكد أن الحفل سيجري وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة. وكان بولانسكي، الذي يواجه اتهامات اغتصاب في فرنسا والولايات المتحدة، قد أعلن الخميس أنه لن يحضر الحفل.

إعلان

 

 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

تحميل التطبيق

google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.