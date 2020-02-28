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جوائز "السيزار": قضية المخرج بولانسكي المثيرة للجدل تعكر أجواء الدورة الـ45

الدورة الـ45 من حفل توزيع جوائز سيزار ستجري وسط إجراءات أمنية استثنائية. © صورة من شاشة فرانس24

ينقل جمال بدومة، موفد فرانس24، من قاعة "بلييل" في باريس حيث يقام حفل توزيع جوائز "سيزار" للسينما الفرنسية مساء الجمعة، إن شبح المخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي يخيم على الدورة الـ45 من هذا الحدث الثقافي البارز في البلاد. وأكد أن الحفل سيجري وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة. وكان بولانسكي، الذي يواجه اتهامات اغتصاب في فرنسا والولايات المتحدة، قد أعلن الخميس أنه لن يحضر الحفل.