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فيروس كورونا يصل إفريقيا جنوب الصحراء بعد إعلان نيجيريا عن تسجيل أول إصابة

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أنبوب اختبار للكشف عن الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد. 29 يناير/كانون الثاني 2020.
أنبوب اختبار للكشف عن الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد. 29 يناير/كانون الثاني 2020. © رويترز.
نص : فرانس24 تابِع

أكدت وزارة الصحة النيجيرية الجمعة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، الأولى من نوعها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويتعلق الأمر بمواطن إيطالي يعمل في نيجيريا عاد إليها آتيا من ميلانو في 25 فبراير/شباط.

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تم الجمعة تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، وهي الإصابة الأولى من نوعها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأكدت الوزارة على تويتر وجود إصابة بالفيروس في ولاية لاغوس. وقالت إن "هذه الحالة التي تم تأكيدها في 27 شباط/فبراير 2020 هي الأولى التي تسجل في نيجيريا منذ بداية الوباء".

وأشارت إلى أن المصاب هو مواطن إيطالي يعمل في نيجيريا وكان قد عاد إلى البلاد آتيا من مدينة ميلانو الإيطالية في 25 فبراير/شباط. وأكدت الوزارة أنه أدخل المستشفى في لاغوس وأن وضعه مستقر "ولا تظهر عليه أعراض مقلقة".

وهذه الإصابة الأولى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وكانت سجلت إصابتان أخريان في الأيام الأخيرة في مصر والجزائر، من دون أن يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي وفيات في القارة جراء الفيروس.

فرانس24/ أ ف ب

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