فيروس كورونا يصل إفريقيا جنوب الصحراء بعد إعلان نيجيريا عن تسجيل أول إصابة

أكدت وزارة الصحة النيجيرية الجمعة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، الأولى من نوعها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويتعلق الأمر بمواطن إيطالي يعمل في نيجيريا عاد إليها آتيا من ميلانو في 25 فبراير/شباط.

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تم الجمعة تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، وهي الإصابة الأولى من نوعها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.



وأكدت الوزارة على تويتر وجود إصابة بالفيروس في ولاية لاغوس. وقالت إن "هذه الحالة التي تم تأكيدها في 27 شباط/فبراير 2020 هي الأولى التي تسجل في نيجيريا منذ بداية الوباء".

The Federal Ministry of Health has confirmed a coronavirus(Covid-19) case in Lagos State Nigeria. The case which was confirmed on 27/02/2020 is the first case to be reported in Nigeria since the beginning of the outbreak in China in January 2020 @WHO @BBCWorld #CoronaVirusUpdates pic.twitter.com/uF79NYzvAz — Federal Ministry of Health, NIGERIA (@Fmohnigeria) February 27, 2020

وأشارت إلى أن المصاب هو مواطن إيطالي يعمل في نيجيريا وكان قد عاد إلى البلاد آتيا من مدينة ميلانو الإيطالية في 25 فبراير/شباط. وأكدت الوزارة أنه أدخل المستشفى في لاغوس وأن وضعه مستقر "ولا تظهر عليه أعراض مقلقة".



وهذه الإصابة الأولى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

Press Briefing: @ANHJ Weekly #COVID19 and Federal Ministry of Health Update holds tomorrow 28/02/2020, HMH conference room, 1st floor, FMOH headquarters, Abuja — Federal Ministry of Health, NIGERIA (@Fmohnigeria) February 27, 2020

وكانت سجلت إصابتان أخريان في الأيام الأخيرة في مصر والجزائر، من دون أن يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي وفيات في القارة جراء الفيروس.



فرانس24/ أ ف ب