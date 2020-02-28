لبنان يقيّد حركة النقل من دول يتفشّى فيها فيروس كورونا المستجد

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بيروت (أ ف ب)

أعلن لبنان الجمعة وقف النقل الجوي والبري والبحري للوافدين من الدول الرئيسية التي تشهد انتشاراً لفيروس كورونا المستجد، باستثناء اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم أو الأجانب المقيمين في لبنان.

وسجّلت السلطات حتى الآن ثلاث إصابات بفيروس كوفيد-19، لدى لبنانيتين وإيراني مقيم وصلوا جواً إلى مطار بيروت من إيران، الدولة التي أعلنت أعلى عدد وفيات جراء المرض بعد الصين التي ظهر فيها الفيروس في كانون الاول/ديسمبر.

وأصدر وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار قراراً "بوقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس الكورونا، على أن يُستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والأجانب المقيمون في لبنان".

والدول المعنية بشكل رئيسي بهذا القرار هي الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران وإيطاليا.

وكلّفت المديرية العامة للطيران المدني تعميم القرار على جميع شركات الطيران لوقف رحلاتها من المناطق المذكورة إلى بيروت، باستثناء تلك التي "تقل حصراً المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام.

ورغم الاجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنيّة، يبدي اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من نقص التدابير الوقائية خصوصاً في المطار بعد تكرار وصول رحلات تقل مئات المسافرين من إيران وايطاليا. وتمّ تداول مقطع فيديو يظهر مركز وزارة الصحة خالياً من أي موظف، التقطته مسافرة لدى وصولها إلى المطار.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، بلغ الفيروس "نقطة حاسمة" عالمياً، بعدما تخطى العدد اليوميّ للإصابات الجديدة في العالم في اليومين الأخيرين نظيره في الصين.

وادى الفيروس الى وفاة 2800 شخص حول العالم، غالبيتهم في الصين، بينما أصيب 83 ألف شخص على الأقل.

© 2020 AFP