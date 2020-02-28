منظمة الصحة العالمية: خطورة انتشار كورونا في العالم في "أعلى مستوى"

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جنيف (أ ف ب)

رفعت منظمة الصحة العالمية الجمعة خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى "أعلى مستوى" معتبرة أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بالتأكيد على القلق".

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس للصحافيين "رفعنا الآن تقييمنا لخطورة الانتشار وخطورة تداعيات كوفيد-19 إلى درجة مرتفع جدا على مستوى العالم".

وأضاف "لا نرى مؤشرا الى أن الفيروس ينتشر بسهولة بين الأفراد. وطالما أن الوضع كذلك لدينا فرصة في احتواء الوباء".

وتابع "المفتاح لاحتواء الفيروس هو وقف سلسلة انتقال العدوى" مشددا على أهمية اتخاذ الأفراد تدابير احترازية لوقف تفشيه.

وأوضح أن "عدونا الأول ليس الفيروس بحد ذاته بل الخوف منه أو الشائعات حوله وقوتنا الكبيرة هي الوقائع العلمية والمنطق والتضامن".

وأعلن أن أكثر من 20 لقاحا قيد التطوير عالميا والعديد من العلاجات تخضع لتجارب مخبرية مع توقع نتائجها "في الأسابيع المقبلة".

وقال مايكل راين المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية إنه "من غير المجدي" التساؤل ما إذا كان يمكن اعتبار الفيروس وباء عالميا.

وأضاف أنه إذا كان هذا الحال "نقر بأن كل إنسان على الأرض سيكون معرضا له. والمعلومات المتوفرة لا تدل على ذلك".

وتابع "إذا لم نتخذ الخطوات اللازمة..سيكون الأمر كذلك مستقبلا" مضيفا "الكثير مما قد يحصل مع هذا الفيروس بين أيدينا".

© 2020 AFP