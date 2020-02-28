يوروبا ليغ: اينتراخت فرانكفورت يكمل عقد المتأهلين إلى ثمن النهائي

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باريس (أ ف ب)

أكمل اينتراخت فرانكفورت الألماني عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم بتعادله الجمعة في إياب دور الـ32 مع مضيفه سالزبورغ النمسوي 2-2، مستثمرا فوزه ذهابا 4-1.

وسجل أندرياس أولمير (10) والكاميروني جيروم أونغيني (71) لسالزبورغ، والبرتغالي أندريه ميغال سيلفا (30 و83) لاينتراخت.

وطانت المباراة مقررة الخميس وتأجلت إلى الخميس بسبب الأحوال المناخية السيئة التي عصفت بمنطقة فالس-زيتسنهايم حيث يتواجد ملعب المباراة "ريد بول أرينا".

وانضم الفريق الألماني إلى قافلة المتأهلين إلى ثمن النهائي حيث سيقابل بازل السويسري بموجب القرعة التي سحبت اليوم في نيون السويسرية.

ويلعب اينتراخت مباراة الذهاب على أرضه في 12 آذار/مارس المقبل، على ان يزور سويسرا إيابا بعد اسبوع.

© 2020 AFP