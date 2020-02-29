أفغانستان: واشنطن وحركة طالبان توقعان اتفاقا تاريخيا للسلام بعد 18 سنة من الحرب

© أ ف ب

وقعت الولايات المتحدة السبت في الدوحة اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان الأفغانية يمهد الطريق لسحب آلاف الجنود الأمريكيين من هذا البلد الفقير خلال فترة زمنية من 14 شهرا.

إعلان اقرأ المزيد

وقعت واشنطن السبت اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان في الدوحة يمهد الطريق لسحب آلاف الجنود الأمريكيين من أفغانستان ضمن فترة زمنية تمتد لـ14 شهرا.



ويأمل الأفغان أن يؤدي الاتفاق لإنهاء أربعة عقود من النزاعات، وفتح باب الحوار بين حكومة كابول والحركة المتشددة بهدف وضع حد للمعاناة في البلد الفقير.

واستكمالا لاتفاق الدوحة، من المفترض أن تبدأ مفاوضات سلام مباشرة غير مسبوقة بين حركة طالبان وسلطات كابول بحلول 10 آذار/مارس.





وقال مسؤول إن "الاتفاق ينص على تاريخ 10 آذار/مارس، لكن علينا أن نكون واقعيين"، بينما رجح مسؤول آخر أن تبدأ المفاوضات في النصف الأول من آذار/مارس وأن تعقد في أوسلو.



وبحسب المسؤولين، فإن التحدي الرئيسي يكمن في صعوبة تشكيل وفد موحد يجمع الحكومة الأفغانية والمعارضة والمجتمع المدني في ظل الخلافات القائمة حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

فرانس24/أ ف ب