الانتخابات التمهيدية الأمريكية: بايدن يراهن على كارولاينا الجنوبية لإبطاء تقدم ساندرز

تتواصل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي لتحديد هوية المرشح الذي ينافس دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر. وتتجه الأنظار هذه المرة إلى كارولاينا الجنوبية، رابع محطة في السابق الداخلي للحزب، حيث يسعى نائب الرئيس السابق جو بايدن إلى الفوز لإبطاء تقدم السيناتور الاشتراكي بيرني ساندرز.

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فتحت مكاتب الاقتراع في كارولاينا الجنوبية أبوابها السبت لإجراء الانتخابات التمهيدية الرابعة للحزب الديمقراطي لتحديد هوية المرشح لمنافسة دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويسعى نائب الرئيس السابق جو بايدن للفوز في هذه الولاية عقب خسارته في أيوا ونيو هامبشر ونيفادا، آملا إبطاء تقدم بيرني ساندرز.



ويتسارع الزخم مع اقتراب "الثلاثاء الكبير" عندما تصوت 14 ولاية في يوم واحد، لكن لا يزال السباق طويلا إلى حين اختيار المرشح الديمقراطي لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب.



"كلي ثقة"، كرر جو بايدن، 77 عاما، عبارته في أثناء تجواله في ساوث كارولاينا عشية هذا التصويت الحاسم لمستقبله. وتمنحه استطلاعات الرأي تقدما كبيرا في هذه الولاية حيث يمثل السود المؤيدون له أكثر من نصف الناخبين الديمقراطيين.

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ويحتاج بايدن إلى تحقيق نصر واضح، بعد أن حل تباعا في المركزين الرابع والخامس في ولايات أيوا ونيو هامبشر.



صحيح أنه صعد إلى المركز الثاني في ولاية نيفادا، لكنه بقي متخلفا بكثير عن السناتور المستقل بيرني ساندرز (78 عاما)، الذي حل محله الآن بوضوح ليصير الأوفر حظا للفوز.



وفي إشارة إلى ساندرز، قال جو بايدن الذي يدعمه الكثير من شخصيات الحزب البارزة، لشبكة سي إن إن الجمعة، "هل تعتقدون أن تقديم نفسك كإشتراكي يمكن أن يساعد في جورجيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا وتكساس؟".

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يقف خلف ساندرز وبايدن ستة مرشحين ما زالوا في السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، والعديد منهم سيحدد مصيرهم في الأيام المقبلة.



في كارولاينا الجنوبية، صعد الملياردير توم ستاير (62 عاما) إلى المركز الثالث في استطلاعات الرأي بفضل حملة مكثفة كلفته بالفعل أكثر من 20 مليون دولار.



وستكون الضغوط كبيرة السبت على السناتورة التقدمية إليزابيث وارن (70 عاما) التي كانت ذات يوم في المركز الأول لكنها لم تحافظ على تقدمها في الانتخابات الأولى.



وبعد نتائج جيدة في ولاية أيوا ونيو هامبشر ونتيجة مخيبة للآمال في ولاية نيفادا، ينتظر ما سيحل برئيس بلدية ساوث بيت بوتيدجيدج (38 عاما) إذ يتعين عليه إثبات قدرته على الفوز بأصوات الأقليات، لأن هؤلاء الناخبين لديهم دور كبير في فوز أي ديمقراطي بالبيت الأبيض.



ولن يخوض الملياردير مايكل بلومبرغ (78 عاما) انتخابات ساوث كارولاينا لأنه ينتظر "الثلاثاء الكبير" لدخول السباق.

فرانس24/ أ ف ب