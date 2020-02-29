الدوري الأميركي للمحترفين: ميلووكي يصفع أوكلاهوما بفارق 47 نقطة

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 32 نقطة وقاد ميلووكي باكس المتصدر الى فوزه الثالث هذا الموسم بفارق أكثر من اربعين نقطة بتغلبه على اوكلاهوما سيتي ثاندر 133-86، الجمعة في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

واضاف يانيس 13 متابعة و6 تمريرات حاسمة في 27 دقيقة فقط على ارض الملعب، ليحقق باكس فوزه الخامس تواليا بعد عطلة أسبوع "أول ستار".

قال اليوناني أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي "الشعور جيد. من الجميل رؤية باقي الشبان يخرجون ويلعبون بقوة ليكون الفارق 40 نقطة، وأنت جالس على مقاعد البدلاء تستمتع وتسترخي".

تابع اللاعب النيجيري الاصل "الجميع يبتسم. مباريات مماثلة هي دوما الافضل".

أردف اللاعب الطامح لحصد اول لقب في الدوري في مسيرته "كنا جاهزين تماما. حرّكنا الكرة. دافعنا. عرفنا انه في الربع الاخير يعودون دوما الى المباراة. لم نسترخ أبدا".

وبفوزه بفارق 47 نقطة، كان ميلووكي على بعد نقطتين من معادلة اكبر فارق هذا الموسم حققه لوس انجليس كليبرز على أتلانتا هوكس بفارق 49 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

واستغل ميلووكي فترة خمس دقائق في الربع الثاني، صنع بها الفارق حيث تقدم خصمه 24-2، بعد أن كان الفارق 3 نقاط فقط (46-43).

وسجل لاعبوه 21 ثلاثية في المباراة وهي الاعلى له هذا الموسم، بينها 4 لكل من ويسلي ماتيوز وبات كوناوتون.

كما تفوق باكس على خصمه بالمرتدات محققا 66 متابعة مقابل 36 للضيوف.

ووصف كريس بول (18 نقطة) موزع أوكلاهوما النتيجة بانها صفعة على المؤخرة "دفاعنا ومتابعاتنا لم تكن جيدة الليلة. كانت بمثابة الصفعة على المؤخرة".

© 2020 AFP