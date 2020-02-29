الشرطة اليونانية تعترض دخول أربعة آلاف مهاجر حاولوا عبور الحدود مع تركيا

منعت اليونان 4 آلاف مهاجر قادمين من تركيا من دخول أراضيها "بشكل غير قانوني"،

منعت اليونان أربعة آلاف مهاجر حاولوا عبور حدودها مع تركيا من الدخول إلى أراضيها، واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع تجاه المهاجرين الذين تجمعوا عند نقطة بازاركول الحدودية. وكانت تركيا قد أعلنت أنها لن تمنع المهاجرين من عبور أراضيها نحو أوروبا في تطور جاء إثر مقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب السورية.

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قامت الشرطة اليونانية السبت بردع آلاف المهاجرين الذين كانوا يحاولون عبور الحدود مع تركيا وذلك باستخدام القنابل المسيلة للدموع، فيما رمى بعضهم الحجارة باتجاه قوات الأمن.



ووقعت هذه المواجهات عند نقطة بازاركول الحدودية بعدما أعلنت تركيا الجمعة أنها لن تمنع بعد اليوم المهاجرين من الوصول إلى أوروبا، وقد قضى الآلاف منهم الليلة عند الحدود.

هذا وأعلن السبت المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيستاس بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده منعت اليونان 4 آلاف مهاجر قادمين من تركيا من دخول أراضيها "بشكل غير قانوني".



وأكد المتحدّث "واجهت اليونان الجمعة محاولة منظمة وغير قانونية لخرق حدودنا بأعداد كبيرة وتمكنت من التغلب عليها"، موضحاً "قمنا بحماية حدودنا وحدود أوروبا. منعنا 4 آلاف محاولة دخول غير قانونية إلى داخل حدودنا"، وذلك في أعقاب إعلان تركيا أنها ستبقي حدود أوروبا مفتوحة أمام المهاجرين.

فرانس24/ أ ف ب