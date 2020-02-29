الولايات المتحدة ترجئ قمة "آسيان" على خلفية فيروس كورونا المستجد (رسمي)

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واشنطن (أ ف ب)

أرجأت الولايات المتحدة قمةً لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كان مقررا عقدها في لاس فيغاس الشهر المقبل، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد، حسب ما اعلن مسؤول اميركي كبير الجمعة.

وقال المسؤول مشترطا عدم ذكر اسمه انه "في وقت يعمل المجتمع الدولي معا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، اتخذت الولايات المتحدة بالتشاور مع شركائها في آسيان القرار الصعب بإرجاء اجتماع قادة آسيان".

وكان من المقرر أن يستضيف الرئيس دونالد ترامب قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا في 14 آذار/مارس.

واضاف المسؤول ان الولايات المتحدة "تقدر علاقاتنا مع دول هذه المنطقة الحساسة، وتتطلع إلى اجتماعات مستقبلية".

وكان ترامب ونائبه مايك بينس قد تغيبا عن القمة السنوية لدول جنوب شرق آسيا في تشرين الثاني/نوفمبر في بانكوك.

© 2020 AFP