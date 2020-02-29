بطولة انكلترا: سار يقود واتفورد لإلحاق الخسارة الاولى بليفربول هذا الموسم

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لندن (أ ف ب)

قاد المهاجم السنغالي فريقه واتفورد إلى تحقيق مفاجأة مدوية بإلحاق الخسارة الاولى بضيفه ليفربول المتصدر هذا الموسم عندما سجل ثنائية الفوز بالثلاثية النظيفة السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وأوقف واتفورد سلسلة 44 مباراة دون خسارة في الدوري لليفربول بفضل السنغالي اسماعيلا سار (54 و60) وتروي ديني (72)، وحرمه من الانفراد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري والذي توقف عند 18 مشاركة مع مانشستر سيتي.

وهذه الخسارة الاولى لفريق المدرب الالماني يورغن كلوب في الـ "برمير ليغ" منذ سقوطه أمام مانشستر سيتي 1-2 في الثالث من كانون الثاني/يناير 2019.

ودخل ليفربول اللقاء وهو يطمح بتحقيق فوزه التاسع عشر تواليا في الدوري وتحقيق إنجاز تاريخي بعد أن عادل رقم سيتي أمام وست هام الاثنين.

وتبخرت آمال ليفربول بتكرار إنجاز أرسنال الذي حقق لقب الدوري موسم 2003-2004 من دون خسارة، وكان يبتعد بفارق خمس مباريات من معادلة رقم "المدفعجية" القياسي من دون هزيمة في الدوري (49) الذي حققه بين عامي 2003 و2004.

ورغم أن الخسارة أتت قاسية الا ان ذلك لم يؤثر كثيرا على طموحه نحو لقب اول في الدوري منذ 30 عاما وعلى تفوقه الكبير في الصدارة بفارق 22 نقطة عن سيتي الثاني الذي تأجلت مباراته مع أرسنال بسبب خوضه الاحد في نهائي كأس الرابطة أمام أستون فيلا.

وجاءت هزيمة ليفربول بعد فترة متقلبة يمر فيها بطل اوروبا، بعد أن سقط بهدف نظيف أمام مضيفه اتلتيكو مدريد الاسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الابطال الاسبوع الفائت، قبل أن يعوض تأخره 1-2 أمام وست هام في الدوري الاثنين الى فوز صعب 3-2.

وقدم ليفربول شوطا أول سيئا للغاية حيث لم يشكل اي خطورة على المرمى ولم يسدد اي تسديدة بين الخشبات الثلاث واكتفى بمحاولة واحدة.

وكاد واتفورد أن يدخل الى الاستراحة متقدما عندما وصلت الكرة الى ديني داخل المنطقة تصدى لها الحارس البرازيلي اليسون بيكر، قبل أن تمر محاولة الانكليزي الثانية بجانب القائم (45+5).

وبدأ أصحاب الارض الشوط الثاني من حيث أنهوا الاول، بعد أن سدد سار تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة تألق اليسون في التصدي لها (46).

وكان الاسكتلندي أندرو روبرتسون قريبا من افتتاح التسجيل لليفربول بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة الا ان الحارس بن فوستر تصدى لمحاولته (52).

وسجل سار الهدف الاول بعد أن موّه ديني كرة وصلته من رمية تماس الى زمليه الفرنسي عبدولاي دوكوري داخل المنطقة فمررها عرضية الى السنغالي على باب المرمى أودعها الشباك (54).

ولم يمهل سار ليفربول سوى ست دقائق ليضيف الهدف لاثاني إثر تمريرة خلف الدفاع من ديني فانطلق بها الى داخل المنطقة وأسقطها فوق اليسون (60).

وحاول ليفربول تقليص الفارق الا ان تسديدة البديل آدم لالانا بيسراه من خارج المنطقة ارتدت من القائم (66).

وسجل ديني الهدف الثالث لأصحاب الارض بعد خطأ من المدافع ترنت الكسندر ارنولد في إعادة الكرة الى اليسون، اقتنصها سار ومررها الى ديني داخل المنطقة فسددها داخل المرمى الخالي (72).

وخرج واتفود من منطقة الهبوط وارتقى الى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بفارق الاهداف عن بورنموث الثامن عشر.

© 2020 AFP