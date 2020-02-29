دوري أبطال إفريقيا: التونسي معلول يقود الأهلي لفوز ثمين على صنداونز

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القاهرة (أ ف ب)

قاد المدافع الدولي التونسي علي معلول فريقه الأهلي المصري إلى فوز ثمين على ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 2-صفر السبت على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

وسجل معلول الهدفين في الدقيقتين 56 و68 من ركلة جزاء أمام أكثر من 40 الف مشجع.

ويلتقي الفريقان ايابا بملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا السبت المقبل.

وهي المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها الفريقان في ربع نهائي المسابقة، لكن هذه المرة كان الأهلي هو مستضيف مباراة الذهاب.

وكان صنداونز ألحق بالأهلي أسوأ خسارة في تاريخ مشاركاته في المسابقة عندما تغلب عليه بخماسية نظيفة ذهابا في بريتوريا، قبل أن يخسر إيابا بهدف وحيد لم يؤثر على بلوغه نصف النهائي قبل ان يخرج على يد الوداد البيضاوي المغربي.

وسيطر الاهلي على أغلب فترات الشوط الأول، ولكن دون فاعلية وخطورة على مرمي الضيوف بسبب تسرع وتوتر لاعبيه.

في المقابل تراجع لاعبو ماميلودي صنداونز الى الدفاع مع الاعتماد على هجمات مرتدة لم تصل لحد الخطورة على مرمي محمد الشناوي باستثناء كرة وحيدة في الدقيقة الثانية من تسديدة أوبراي نغوما اثر انفراد تصدى لها الشناوي.

وحاول لاعبو الاهلي الوصول لمرمى الحارس الأوغندي دينيس أونيانغو برأسيتين لمروان محسن (17 و19) بجوار القائم الايمن.

ومرر حسين الشحات كرة عرضية متقنة الى مروان محسن تابعها برأسه بجوار القائم الايسر (45).

وتحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني وزادت سرعة وتحركات لاعبيه خاصة من الناحية اليسرى ومنها تقدم الاهلي بعد لعبة مشتركة بين النيجيري جونيور أجايي ومعلول الذي انفرد بالحارس أونيانغو وسدد على يساره (56).

وحصل الاهلي على ركلة جزاء اثر عرقلة البديل السنغالي اليو بادجي داخل المنطقة فانبرى لها معلول وسددها في وسط المرمي محرزا الهدف الثاني (68).

وهدأ ايقاع المباراة وسط محاولات هجومية للأهلي، وسدد البديل وليد سليمان كرة مرت بجوار القائم الايمن لمرمي اونيانغو (72)، وأخرى لأحمد فتحي مرت بجوار القائم الايمن (90).

© 2020 AFP