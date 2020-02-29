سانيه العائد من إصابة يشارك مع رديف مانشستر سيتي

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لندن (أ ف ب)

خاض الالماني الدولي لوروا سانيه 57 دقيقة في مباراة الجمعة مع رديف مانشستر سيتي الانكليزي، وذلك بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب اثر تعرضه لاصابة قوية في اب/اغسطس الماضي.

ولم يلعب سانيه منذ اصابته باربطة ركبته في مباراة درع المجتمع ضد ليفربول.

وعاد اللاعب البالغ 24 عاما الى التمارين الشهر الماضي، قبل ان يخوض مواجهة ارسنال ضمن دوري الرديف الجمعة.

ورحب الاسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي بعودة سانيه، خصوصا في ظل قدرته على المشاركة في الجزء الاخير من موسمه الحالي.

قال غوارديولا "من الجيد دوما أن يشعر (اللاعب) بالمباريات مجددا. من الرائع ان ينضم لاعبو الفريق الاول للاعبي الاكاديمية خلال تعافيهم".

بدوره، قال سانيه الذي تردد انتقاله الى بايرن ميونيخ الالماني قبل اصابته "شعور العودة الى الملعب رائع".

وينتهي عقد سانيه الحالي مع سيتي في حزيران/يونيو 2021. خاض 134 مباراة مع سيتي سجل خلالها 39 هدفا و45 تمريرة حاسمة منذ قدومه من شالكه الالماني في 2016.

ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الانكليزي بفارق شاسع عن ليفربول المتصدر، لكنه قطع خطوة نحو ربع نهائي دوري ابطال اوروبا الذي لم يحرزه في تاريخه، بعد فوزه على ارض ريال مدريد الاسباني 2-1 هذا الاسبوع.

© 2020 AFP