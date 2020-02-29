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سينما : رومان بولانسكي يفوز بجائزة "سيزار" أفضل مخرج عن فيلمه " جاكوز"

نشرت في:

المخرج البولندي الفرنسي رومان بولانسكي
المخرج البولندي الفرنسي رومان بولانسكي © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

أحرز المخرج البولندي الفرنسي رومان بولانسكي على جائزة سيزار أفضل مخرج عن فيلمه "جاكوز" خلال حفل توزيع جوائز سيزار التي تعرف بالأوسكار الفرنسي. وكانت مجموعة من أعضاء الأكاديمية الفرنسية للفنون وتقنيات السينما قدمت الستقالتها الجماعية احتجاجا على ترشيح بولانسكي المتهم والمطلوب في الولايات المتحدة  بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ 13 سنة في عام 1977.

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فاز المخرج البولندي الفرنسي رومان بولانسكي في وقت متأخر السبت بجائزة سيزار أفضل مخرج عن فيلمه "جاكوز" خلال حفل مشحون لتوزيع الجوائز التي توصف بالأوسكار الفرنسي.

وخرجت الممثلة أديل هاينل المرشحة لجائزة سيزار أفضل ممثلة، بشكل غاضب من قاعة الحفل احتجاجا على فوز بولانسكي.

وكان أعضاء الأكاديمية الفرنسية للفنون وتقنيات السينما التي تمنح الجوائز قد تقدموا في وقت سابق هذا الشهر باستقالة جماعية اعتراضا على تصدّر رومان بولانسكي لقائمة الترشيحات، وهو المطلوب في الولايات المتحدة بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ 13 سنة في عام 1977.

فرانس24 / أ ف ب
 

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