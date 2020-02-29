سينما : رومان بولانسكي يفوز بجائزة "سيزار" أفضل مخرج عن فيلمه " جاكوز"

المخرج البولندي الفرنسي رومان بولانسكي © أ ف ب

أحرز المخرج البولندي الفرنسي رومان بولانسكي على جائزة سيزار أفضل مخرج عن فيلمه "جاكوز" خلال حفل توزيع جوائز سيزار التي تعرف بالأوسكار الفرنسي. وكانت مجموعة من أعضاء الأكاديمية الفرنسية للفنون وتقنيات السينما قدمت الستقالتها الجماعية احتجاجا على ترشيح بولانسكي المتهم والمطلوب في الولايات المتحدة بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ 13 سنة في عام 1977.