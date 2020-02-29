فرنسا تؤكد تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعلن بلوغه مرحلة جديدة

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن فيروس كورونا بلغ مرحلة جديدة في فرنسا وهي الثانية من ثلاث مراحل ، وقال إن الفيروس ينتشر في البلاد ويتوجب "كبح انتشاره". يأتي ذلك تزامنا مع إعلان باريس تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس الجمعة ليصبح عدد المصابين به 57 مصابا منذ نهاية كانون الثاني/يناير. وتوفي شخصان بسبب هذا الفيروس في فرنسا .

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أكدت فرنسا الجمعة وجود 19 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 57 منذ نهاية كانون الثاني/يناير، في وقت أعلن فيه وزير الصحة أوليفييه فيران أن تفشي الفيروس وصل إلى مرحلة جديدة في البلاد.

وتوفي حتى الآن في فرنسا شخصان جراء الفيروس، الاول مدرّس فرنسي يبلغ ستين عاما أُعلِنت وفاته الاربعاء وسائح صيني يبلغ الثمانين من العمر.



وقال الوزير خلال زيارة إلى منطقة لواز في شمال البلاد التي شهدت وفاة أول فرنسيّ جراء الفيروس، "في فرنسا، تم بلوغ مرحلة جديدة من الفيروس، وانتقلنا حاليًا إلى المرحلة الثانية من أصل ثلاث : الفيروس ينتشر في أراضينا وعلينا كبح انتشاره".



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الخميس "نحن أمام أزمة تفشي وباء وعلينا مواجهته بالطريقة الأفضل".



فرانس24/ أ ف ب

