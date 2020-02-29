فيروس كورونا: إلغاء سباق نصف ماراثون باريس ومنع "التجمعات لأكثر من خمسة آلاف شخص"

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أعلن منظمو سباق نصف ماراثون باريس السبت إلغاء الحدث الرياضي المقرر الأحد في العاصمة الفرنسية بمشاركة 44 ألف عداء بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد، فيما تم إلغاء اليوم الأخير من معرض الرزاعة الدولي السنوي. من جهتها، أمرت الحكومة الفرنسية بإلغاء "التجمعات لأكثر من خمسة آلاف شخص" في مناطق مغلقة.

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ألغي سباق نصف الماراثون المقرر يوم الأحد في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 44 ألف عداء وعداءة، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر منظمون السبت.

وهذا أول حدث رياضي جماعي يلغى في فرنسا بسبب الفيروس، إذ أمرت الحكومة بإلغاء "التجمعات لأكثر من خمسة آلاف شخص" في مناطق مغلقة وبعض الأحداث الخارجية.



وقال وزير الصحة أوليفييه فيران إن هناك 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا، ليرتفع عدد المصابين إلى 73 منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

إلى ذلك، تم إلغاء اليوم الأخير من معرض الزراعة الدولي السنوي في باريس الأحد.

فرانس24/ أ ف ب