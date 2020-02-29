مقتل 26 جنديا سوريا بغارات لطائرات تركية مسيّرة في شمال غرب سوريا (المرصد)

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بيروت (أ ف ب)

قتل 26 جنديا في الجيش السوري بغارات نفّذتها طائرات تركية مسيّرة في شمال غرب سوريا السبت، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلن المرصد "مقتل 26 عنصرا من الجيش السوري جراء استهداف الطائرات المسيرة التركية مواقع قوات النظام في ريفي إدلب وحلب".

وتأتي الغارات بعد ساعات على توعّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالرد على مقتل 33 جنديا تركيا بغارة جوّية نسبت لقوات النظام السوري في شمال غرب سوريا الخميس. وبلغت الحصيلة 34 مع وفاة جندي تركي آخر متأثرا بجروحه.

وأكّد إردوغان السبت أن القوات السورية "ستدفع ثمن" هجماتها ضد الجنود الأتراك. وقال "لا نريد أن تصل الأمور إلى هذه النقطة لكن يرغموننا على ذلك، سوف يدفعون الثمن".

وشنّت قوات النظام السوري بغطاء من موسكو هجوما عسكريا منذ كانون الأول/ديسمبر ضد مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى وتنتشر فيها قوات تركية.

ودفع الهجوم نحو مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، للنزوح بحسب الأمم المتحدة.

وارتفع منسوب التوتر في الأسابيع الأخيرة بين أنقرة وموسكو، اللتين تدهورت علاقتهما جراء الانتهاكات لاتفاق سوتشي الذي أبرمه الطرفان سنة 2018 لمنع أي هجوم للنظام السوري على إدلب.

ونشرت تركيا نقاط مراقبة في شمال غرب سوريا بموجب الاتفاق.

© 2020 AFP