البرلمان العراقي يرجىء للمرة الثالثة منح الثقة لحكومة محمد علاوي

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أرجأ مجلس النواب العراقي الأحد للمرة الثالثة جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما أكد رئيس المجلس محمد الحلبوسي أن الاثنين هو آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف.

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أرجأ مجلس النواب العراقي الأحد للمرة الثالثة (بعد الخميس والسبت) جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني .



وأكد رئيس المجلس محمد الحلبوسي، إن الاثنين هو آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف.

وحضر جلسة الأحد 108 نواب فقط من أصل 329 مجموع أعضاء المجلس.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة الدستورية التي يفترض خلالها تشكيل الحكومة منتصف ليل الأحد. وأجرى علاوي على مدار الأسبوع تعديلات على قائمة المرشحين لشغل مقاعد في حكومته التي يعتزم تقديمها للتصويت في البرلمان.

وفي حال فشله في الحصول على ثقة البرلمان بما لا يقل عن نصف عدد وزراء حكومته التي تضم عشرين وزيرا، سيكون لرئيس الجمهورية برهم صالح الحق الدستوري في فرض مرشح جديد لتشكيل الحكومة.

ويطالب المحتجون في العراق بشخصية مستقلة لم تشغل منصبا سياسيا في السابق، لتشكيل الحكومة لكن علاوي وعد مرارا بتشكيل حكومة "تاريخية"، من وزراء غير حزبيين وخبراء في مجالهم فقط.

فرانس24/أ ف ب