العراق: محمد علاوي يعتذر عن تشكيل الحكومة

ساعات بعد إرجاء مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي، أعلن رئيس مجلس الوزراء المكلف مساء الأحد اعتذاره للرئيس برهم صالح عن تشكيل الحكومة. وأكدت وكالة الأنباء الرسمية الخبر، مشيرة إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح سيبدأ مشاورات لاختيار مرشح بديل لعلاوي.

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قالت وكالة الأنباء الرسمية الأحد إن الرئيس العراقي برهم صالح سيبدأ مشاورات لاختيار مرشح جديد لتشكيل الحكومة بعد أن أعلن محمد علاوي المكلف بتشكيل الحكومة اعتذاره عن المهمة.

ونقلت الوكالة عن علاوي قوله: "عندما تم تكليفي، كنت قد وعدت الشعب بأنني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير أجندة معينة على الحكومة التي أعتزم تشكيلها، وعليه كان قراري تشكيل حكومة مستقلة من أجل العمل دون التزامات حزبية أو ضغوطات من أجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب"، و"إن الإصرار على هذا الشرط سيكلفني تمرير حكومتي لأن الجهات التي غرقت بالفساد وتاجرت بالطائفية والعرقية ستكون أول متضرر، وأنني لو قدمت التنازلات لكنت الآن مباشر بعملي كرئيس لوزراء العراق".

"بعض الجهات كانت تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة"

وأضاف حسب نص الوكالة الرسمية: "ولكنني مع كل هذا حاولت بكل الطرق الممكنة من أجل إنقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول ومن أجل حل الأزمة الراهنة ولكن أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحته بشيء ويشهد الله علي أنني لم أتنازل، ولم أقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد، ولكن للأسف الشديدة كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية، ودون أي اعتبار لدماء الشهداء التي سقطت في سوح التظاهر من أجل تغيير الأوضاع وتحقيق رفعة الوطن وازدهاره".

من جهتها، قالت الرئاسة العراقية في بيان: "بالإشارة إلى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستنادا الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ السيد رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوما في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".

وكان مجلس النواب العراقي أرجأ الأحد للمرة الثالثة جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني.



وأكد رئيس المجلس محمد الحلبوسي، إن الاثنين هو آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف.

علاوة مزياني