بطولة إسبانيا: ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة ويستعيد الصدارة

حسم ريال مدريد قمة الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم عندما فاز في الكلاسيكو على غريمه وضيفه برشلونة بنتيجة 2-صفر من تسجيل فينسيوس جونيور وماريانو دياز، ليستعيد منه الصدارة برصيد 55 نقطة.

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أظهر ريال مدريد الأحد شخصيته وفاز 2-صفر على برشلونة في مباراة الكلاسيكو الإسباني لينتزع صدارة الدوري.



وسجل البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور الهدف الأول للنادي الملكي في الدقيقة 71 وأضاف البديل ماريانو دياز الهدف الثاني بعد لحظات من المشاركة في الوقت بدل الضائع ليحسم انتصار أصحاب الأرض.



وكان ريال خسر أمام ليفانتي في الجولة الماضية من الدوري ثم تعثر على أرضه أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكنه ظهر بشكل قوي الأحد وهدد مرمى برشلونة أكثر من مرة قبل أن يسجل مرتين في الشوط الثاني.



ويتصدر فريق المدرب زين الدين زيدان الدوري برصيد 56 نقطة من 26 مباراة بينما تراجع برشلونة إلى المركز الثاني وله 55 نقطة.



فرانس 24 / رويترز