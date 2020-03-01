بطولة إسبانيا: ريال يحسم الكلاسيكو ويستعيد الصدارة بفضل فينيسيوس ودياز

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مدريد (أ ف ب)

حسم ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو مع ضيفه وغريمه برشلونة حامل اللقب واستعاد منه الصدارة التي تنازل عنها الأسبوع الماضي، بالفوز عليه 2-صفر الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين النادي الملكي بفوزه الأول على برشلونة في الدوري على ملعبه "سانتياغو برنابيو" الى الشابين البرازيلي فينيسيوس جونيور وماريانو دياز اللذين سجلا الهدفين، الأول في الدقيقة 71 والثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد دقيقتين فقط على دخوله.

وأعاد اللاعبان الى فريقهما والمشجعين البسمة بعد تعادل وهزيمة في المرحلتين الماضيتين، وسقوط في منتصف الأسبوع على ملعبه أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 1-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

واستحق ريال النقاط الثلاث وفوزه الأول في الكلاسيكو على ملعبه منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (3-1)، واستعادة الصدارة التي تنازل عنها في المرحلة الماضية بخسارته أمام ليفانتي (صفر-1)، لأنه كان الطرف الأفضل على مدار الشوطين.

ويأمل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن يمنح هذا الانتصار لاعبيه الدفع اللازم لمحاولة تصحيح مسار الفريق، لاسيما في دوري الأبطال حيث يحتاج الى جهود جبارة لمحاولة قلب النتيجة حين يحل ضيفا على مانشستر سيتي في 17 الشهر الحالي.

في المقابل، لم يكن الاختبار الأول لمدرب برشلونة الجديد كيكي سيتيين في الكلاسيكو موفقا، وتواصلت عقدته أمام ريال مدريد إذ لم يفز على الأخير خلال مسيرته التدريبية سوى مرتين في الدوري الإسباني من أصل تسع مواجهات.

© 2020 AFP