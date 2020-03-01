فرق شاركت في طواف الامارات تبدأ المغادرة بعد إجراء فحوص

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دبي (أ ف ب)

بدأت فرق شاركت في طواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية مغادرة أبوظبي الأحد بعد إجراء فحوص اثر الاعلان عن اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا المستجد بين الفنيين الذين رافقوا الفرق.

وتم إلغاء آخر مرحلتين من الطواف الخميس بعد اكتشاف الحالتين، قبل أن يقرّر الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الجمعة اعتبار البريطاني آدم ييتس فائزا بالسباق.

وكتب فريق "اينويس" الذي يضم الدراج البارز البريطاني كريس فروم عبر حسابه على "تويتر"، ان "جميع الدراجين وأعضاء الفريق يغادرون الإمارات الآن بعدما تلقوا الموافقة. شكرا لكل من ساعدنا ومن اهتم بالفريق في الأيام الأخيرة".

كما غرّد فريق موفيستار الذي يضم بطل العالم لسنة 2018 أليخاندرو فالفيردي، بأنّ الفريق حصل على الموافقة للعودة إلى مدريد.

وكتب فالفيريدي على حسابه "متعة العودة للمنزل بعد أيام في الفندق".

وأعلن فريق جامبو-فيسما الهولندي أنّ دراجيه وفنييه باتوا على متن الطائرة، فيما ذكر فريق ستارت آب نيشن الإسرائيلي أنّه غادر "بسجل صحي وسليم".

وعلى رغم ذلك، أفاد إعلاميون وأعضاء فرق في فندق آخر انّه لم يسمح لهم المغادرة بعد، ومن بينهم فريق كوفيديس الفرنسي ودراجه نيثان هاس الذي قال "طُلب من فريقنا أن يبقى لفترة أطول".

وذكر المتسابق الاسباني خيسوس هيرادا من الفريق الفرنسي أنّ بعض الرياضيين لا يزالون في غرفهم في أبوظبي "على الرغم من نتائج الفحوص التي جاءت سلبية".

كما قال فريق الإمارات انه قرر تمديد اقامته في الفندق على رغم نتائج الفحوص السلبية وذلك من أجل "مواصلة متابعة وضع كل شخص".

وشملت الفحوص بعد الاعلان عن الإصابتين الخميس الماضي 133 سائق دراجة وأعضاء فرقهم وأفراد من الجهات التنظيمية.

© 2020 AFP