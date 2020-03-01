فنزويلا : خوان غوايدو يؤكد تعرضه لإطلاق نار في مظاهرة ضد نيكولاس مادورو غرب البلاد

صرح زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو في فيديو بثته مواقع تواصل اجتماعي، بأنه تعرض لإطلاق نار خلال مظاهرة في مدينة باركويسيميتو نظمت ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو. واتهم غوايدو في الفيديو مجموعات مؤيدة لمادورو بالوقوف وراء "الهجوم". في حين لم تذكر السلطات الرسمية أي معلومات عن هذا الحادث.

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أعلن زعيم المعارضة في فنزويلاخوان غوايدو السبت أنه تعرض لإطلاق نار خلال تظاهرة ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو السبت في باركويسيميتو في فنزويلا .



وقال غوايدو في فيديو بثّه على مواقع التواصل الاجتماعي "كان بإمكان الديكتاتورية قتلي، كان بإمكانها اغتيالي اليوم، لا شك في ذلك".



وتظهر صورة نشرها فريقه رجلا ملثما واقفا قرب دراجة نارية يصوب مسدّسا باتجاه مجموعة من الأشخاص. ولم تورد بلدية باركويسيميتو وسلطات المحافظة التابعة لنظام مادورو أي معلومات حول الحادث.



ونسب هذا الهجوم الذي أوقع على حد قوله جريحا، إلى مجموعات مسلحة مناصرة للرئيس الإشتراكي.



وقال غوايدو الذي يترأس الجمعية الوطنية والذي تعترف به حوالى ستين دولة بصفته رئيس فنزويلا بالوكالة "أطلقوا النار، لكنهم لن يجعلونا نتراجع".

ويسعى غوايدو حاليا لإعادة الزخم إلى الحركة الاحتجاجية ضد مادورو التي أطلقها قبل أكثر من عام بدعم من واشنطن.



لكن دعواته إلى التظاهر خلال الأشهر الماضي لم تلق الاستجابة ذاتها كما في مطلع 2019 حين كان عشرات الآلاف ينزلون إلى الشارع كل أسبوع.



من جهتها نددت السفارة الأمريكية المغلقة منذ أكثر من عام بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بـ"الأعمال اليائسة والعنيفة" ضد التظاهرة، في تغريدة على صفحتها على تويتر.



وسمع فريق من وكالة الأنباء الفرنسية كان في الموقع طلقات نارية خلال التظاهرة التي شارك فيها حوالى ألفي شخص من أنصار غوايدو، فتفرق المتظاهرون خلال الحادث لكنهم عادوا وتجمعوا من جديد بعد ذلك.



وبحسب غوايدو، أصيب فتى عمره 16 عاما برصاصة في ساقه وهو في حال مستقرة.







فرانس24/ أ ف ب