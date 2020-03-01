كأس الرابطة الإنكليزية: تتويج مانشستر سيتي ورياض محرز باللقب للمرة الثالثة تواليا

توج نادي مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم للمرة الثالثة تواليا بفوزه الأحد على أستون فيلا 2-1 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "ويمبلي" في لندن. ورفع سيتي عدد ألقابه في كأس الرابطة إلى سبعة وأصبح على بعد لقب من الرقم القياسي المسجل باسم ليفربول.

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توج نادي مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في كرة القدم الأحد للمرة الثالثة تواليا والخامسة في آخر سبعة أعوام، بفوزه الصعب على أستون فيلا 2-1 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "ويمبلي" في لندن.



وسُجِلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث تقدم سيتي بهدفي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (20) والإسباني رودري (30)، قبل أن يقلص أستون فيلا الفارق عبر التنزاني مبوانا ساماتا (41).



ورفع سيتي عدد ألقابه في كأس الرابطة إلى سبعة وأصبح على بعد لقب من الرقم القياسي المسجل باسم ليفربول، في حين فشل أستون فيلا في إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1996.



وترتدي هذه المسابقة أهمية معنوية هامة بالنسبة لمدرب سيتي جوسيب غوارديولا لأنه توج من خلالها بلقبه الأول مع سيتي عام 2018 قبل أن يتبعه بالدوري الممتاز، ثم نجح في الموسم التالي العام الماضي بإحراز ثلاثية الدوري والكأسين.



ونجح سيتي في مواصلة سيره نحو محاولة الفوز بثلاثة ألقاب أيضا هذا الموسم بما أنه تأهل الى الدور الخامس لمسابقة الكأس حيث يحل الأربعاء ضيفا على شيفيلد ونسداي، إلى جانب قطعه شوطا كبيرا نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه في ذهاب ثمن النهائي على ملعب ريال مدريد 2-1.

فرانس24 / أ ف ب

