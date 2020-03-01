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فرنسا: مجلس الديانة الإسلامية يطلب من مسؤولي المساجد اتخاذ إجراءات لتجنب انتشار فيروس كورونا

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مسجد باريس الكبير.
مسجد باريس الكبير. أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع

طلب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الأحد من الأئمة ومسؤولي المساجد اتخاذ إجراءات لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، بينها تجنب المصافحة وإعطاء الأولوية للتحية عن بعد، وأيضا غسل اليدين "باستمرار"، وإلغاء "المناشف ذات الاستعمال المتعدد من أماكن الوضوء واستبدالها بمناشف تستخدم مرة واحدة".

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طلب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الأحد في "رسالة عاجلة" للمسؤولين عن المساجد والأئمة اتخاذ إجراءات لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأورد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي "بعض النصائح البسيطة والعملية" بينها "تجنب المصافحة وإعطاء الأولوية للتحية عن بعد".

وأوصى أيضا بغسل اليدين "باستمرار"، وكذلك "سحب المناشف ذات الاستعمال المتعدد من أماكن الوضوء واستبدالها بمناشف تستخدم مرة واحدة".

واتخذت أيضا إجراءات وقاية في الكنائس، إذ دعي المطارنة إلى "إفراغ أجران المياه" المستخدمة فيها.

فرانس24/ أ ف ب

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