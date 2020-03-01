مقتل 19 جنديا من الجيش السوري في قصف لطائرات مسيرة تركية في ريف إدلب

قتل 19 جنديا سوريا في قصف شنته طائرات مسيرة تركية استهدف رتلا عسكريا ومعسكرا للجيش في ريف إدلب الجنوبي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وأسقطت القوات التركية طائرتين حربيتين سوريتين، وفق ما أعلنت دمشق.

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قتل 19 جنديا سوريا في قصف شنته طائرات مسيرة تركية استهدف رتلا عسكريا ومعسكرا للجيش في ريف إدلب الجنوبي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.



وارتفعت بذلك حصيلة قتلى القوات الحكومية السورية جراء القصف التركي باستخدام طائرات من دون طيار أو القصف المدفعي منذ الجمعة إلى 93 عنصرا (حسب المرصد). لكن لم يصدر أي تعليق رسمي سوري على الحصيلة.



وفي وقت سابق صباح الأحد، أعلن مصدر عسكري سوري "إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأية طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية، وبخاصة فوق محافظة إدلب".



وأعلنت وكالة "سانا" مساء أن الجيش السوري أسقط الأحد "ثلاث طائرات مسيرة تابعة للنظام التركي".

إلى ذلك، أسقطت القوات التركية طائرتين حربيتين سوريتين في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت دمشق.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري سوري أنه "في تمام الساعة 13,25 من هذا اليوم وبينما كانت طائرتان سوريتان تنفذان مهمة ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة في منطقة إدلب، قام الطيران الحربي التركي باعتراض الطائرتين وإسقاطهما فوق الأراضي السورية".



وأكد المصدر أن الطيارين قفزوا بالمظلات "بسلام".



وأعلنت وزارة الدفاع التركية من جهتها إن "طائرتي سوخوي- 24 كانتا تستهدفان طائراتنا جرى إسقاطهما"، من دون أن تتحمل مباشرة مسؤولية اسقاطهما، مشيرة أيضاً إلى أنه تم "تدمير سلاح مضاد للطيران أسقط إحدى طائراتنا المسيرة، فضلاً عن منظومتي مضادات طائرات".

فرانس24/ أ ف ب