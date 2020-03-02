أفغانستان: طالبان تعلن استئناف عملياتها ضد قوات كابول منهية الهدنة الهشة

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اختارت حركة طالبان أن تضع حدا للهدنة الهشة التي وقعتها السبت في الدوحة مع الولايات المتحدة، فيما قتل ثلاثة مدنيين وأصيب آخرون في هجوم بدراجة نارية مفخخة في شرق البلاد، دون أن تتبنى أي جهة العملية. وقال مسؤول من الحركة إن "خفض العنف انتهى الآن، وعملياتنا ستتواصل كالمعتاد ضد قوات إدارة كابول". ويأتي الهجوم بعد إعلان الرئيس أشرف غني أنه غير ملتزم ببند من الاتفاق ينص على إطلاق آلاف سجناء طالبان.

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لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح الإثنين في هجوم بدراجة نارية مفخخة في شرق أفغانستان، بحسب الشرطة، فيما أعلنت طالبان أنها ستستأنف عملياتها ضد قوات الأمن الأفغانية، منهية الهدنة التي أبرمت قبل التوقيع على اتفاق مع واشنطن.

وقال مدير شرطة ولاية خوست سيد أحمد بابازي: "انفجرت دراجة نارية مفخخة خلال مباراة كرة قدم في مقاطعة نادر شاه كوت بعد ظهر اليوم. قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 11 بجروح" في الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن.

وأعلنت طالبان انتهاء الهدنة مع القوات الأفغانية، إذ ذكر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الأنباء الفرنسية أن "خفض العنف .. انتهى الآن، وعملياتنا ستتواصل كالمعتاد".

وأضاف "بحسب الاتفاق (بين طالبان وواشنطن) فإن مجاهدينا لن يهاجموا القوات الأجنبية، ولكن عملياتها ستتواصل ضد قوات إدارة كابول".

الرئيس الأفغاني يعترض على تبادل الأسرى

ويأتي الإعلان بعد يوم من تأكيد الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه سيواصل الهدنة على الأقل حتى بدء المحادثات بين المسؤولين الأفغان وطالبان في العاشر من آذار/مارس حسب ما هو مقرر.

وحذر غني الإثنين من أنه ليس ملتزما ببند في اتفاق الدوحة ينص على الإفراج عن ألاف من سجناء طالبان.

وصرح فؤاد أمان نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع أن الحكومة "تتأكد لترى ما إذا كانت الهدنة قد انتهت".

ومنذ التوقيع على الاتفاق السبت، تحتفل طالبان علنا بـ"انتصارها" على الولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاق، ستغادر القوات الأجنبية افغانستان خلال 14 شهرا، مقابل الحصول على ضمانات أمنية من طالبان وتعهدها بإجراء محادثات مع حكومة كابول.

فرانس24/أ ف ب