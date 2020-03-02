إسرائيل: نتانياهو يتقدم على غانتس في نتائج الانتخابات التشريعية وفق استطلاعات الرأي

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تقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو على خصمه الجنرال السابق بيني غانتس في نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت الإثنين، وفق ما أعلنته استطلاعات الرأي بعد إغلاق مراكز الاقتراع. وشهدت مراكز الاقتراع إقبالا كثيفا من الناخبين.

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أظهرت الاستطلاعات الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية الإثنين تقدم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المتهم بقضايا فساد على خصمه بيني غانتس.

وبعد إغلاق مراكز الاقتراع، بينت الاستطلاعات الأولية أن حزب الليكود، قد يحصل على ما بين 37 مقعدا إلى 36 مقعدا في الكنيست مقابل 33 إلى 32 لتحالف أزرق أبيض بقيادة الجنرال السابق غانتس.

وفقا للاستطلاعات ذاتها، ستحصل الكتلة اليمينية على 60 مقعدا، وستكون بحاجة إلى مقعد واحد لتشكيل الحكومة مع 61 نائبا، من أصل 120 في الكنيست.

وتوقعت الاستطلاعات حصول حزب غانتس "كحول لفان" (أزرق أبيض) مع حلفائه من أحزاب اليسار والوسط الصهيوني على ما بين 52 إلى 54 مقعدا.

كما سيحصل حزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان اليميني العلماني على ستة إلى ثمانية مقاعد.

وستحصل "القائمة الموحدة" للأحزاب العربية الإسرائيلية على 14 إلى 15 مقعدا، وهي أعلى حصيلة للعرب.

وسيتم إعلان النتائج الرسمية الجزئية في وقت لاحق وقد تغير تقديرات الاستطلاعات.

فرانس24/ أ ف ب