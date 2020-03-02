الشرطة تنتشر في مركز تجاري في مانيلا حيث تجري عملية احتجاز رهائن 

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مانيلا (أ ف ب)

انتشر عناصر من الشرطة الفيليبينية مدججون بالسلاح الإثنين في مركز تجاري في مانيلا فيما أفادت وسائل الإعلام المحلية عن عملية احتجاز رهائن نسبتها إلى موظف غاضب.

وأعلن رئيس بلدية منطقة سان خوان في مانيلا فرانسيس زامورا للصحافة أن حارس أمن يحتجز عددا من الأشخاص قد يصل إلى ثلاثين في مكتب إداري وأطلق النار على واحد من الرهائن على الأقل.

وقال زامورا إن "المعلومات الأولية التي وردتنا (...) أنه يحمل أسلحة نارية وقنابل يدوية. هناك شخص أصيب بطلق ناري ونقل إلى المستشفى".

وكان المركز التجاري يغص بالمتسوقين والموظفين الذين طلب منهم إخلاء المكان بعد سماع طلق ناري واحد على الأقل.

© 2020 AFP