الولايات المتحدة: بوتيدجيدج ينسحب من الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين قبل يومين من "الثلاثاء الكبير"

أثار رئيس البلدية السابق لساوث بند بولاية إنديانا بيت بوتيدجيدج مفاجأة بإعلانه الأحد الانسحاب من الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، قبل يومين فحسب من انتخابات "الثلاثاء الكبير"، وبعد نتيجة مخيبة في كارولاينا الجنوبية. وكان بيت بوتيدجيدج قد حقق صعودا سريعا في السباق رغم بدايته المحتشمة. وصرح بأنه انسحب ليساعد على توحيد الحزب الديمقراطي لهزم ترامب.

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انسحب المرشّح بيت بوتيدجيدج من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي الأحد، وذلك بعد نتيجته المخيبة في ولاية كارولاينا الجنوبية، الجولة الرابعة من سباق المرشّحين الديمقراطيين للفوز بالترشّح عن حزبهم للرئاسة.



وأثار انسحاب بوتيدجيدج، رئيس البلدية السابق لساوث بند بولاية إنديانا، مفاجأة كبرى قبل يومين من "الثلاثاء الكبير" عندما تصوت 14 ولاية في يوم واحد.



وأعلن المرشّح البالغ 38 عاما والذي ارتفعت حظوظه الرئاسية سريعا بعدما كان مغمورا في بداية السباق، الأحد رسميا إنهاء حملته. وقال إنه خرج من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي من أجل "المساعدة على توحيد الحزب".



وأضاف بوتيدجيدج "هدفنا دوما كان المساعدة على جمع الأمريكيين من أجل هزيمة دونالد ترامب".



وتابع "لذلك علينا أن ندرك أنه في هذه المرحلة من السباق، فإن أفضل طريقة للحفاظ على هذه الأهداف هي التنحي والمساعدة في جمع حزبنا وبلادنا".



وتوقع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي يأمل في الفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات ويُتابع عن كثب معركة خصومه الديمقراطيين، أنّ نائب الرئيس السابق جو بايدن سيكون المستفيد الأكبر من قرار بوتيدجيدج الانسحاب.



وكتب ترامب على تويتر "بيت بوتيدجيدج خارج المعركة. كل أصواته خلال الثلاثاء الكبير ستذهب لـجو النعسان".





فرانس24/أ ف ب