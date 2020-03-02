بدء المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن مرحلة ما بعد بريكست (مصادر أوروبية)

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بروكسل (أ ف ب)

أعلنت مصادر أوروبية أن المفاوض الرئيسي للاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه بدأ لقاء مع نظيره البريطاني ديفيد فروست الاثنين، ليطلقا رسمياً المفاوضات بين لندن وبروكسل حول مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وأكد أحد المصادر أن "اللقاء جارٍ"، وستليه جولة أولى من المفاوضات بين الطرفين البريطاني والأوروبي، على أن تنتهي الخميس.

وبدأت المفاوضات بين الطرفين بعد ما يزيد بقليل عن الشهر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تختتم بنهاية العام، وهو موعد انتهاء الفترة الانتقالية لللملكة المتحدة والتي تستمر خلالها في تجارتها مع الاتحاد الاوروبي كأي دولة اخرى عضو في الاتحاد دون رسوم او عراقيل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد استبعد تمديد الفترة الانتقالية، ويسعى الجانبان لعقد قمة بينهما في حزيران/يونيو لاتخاذ قرار حول ما إذا كان من المجدي مواصلة المفاوضات.

© 2020 AFP