بداية متعثرة لفريق بيكهام إنتر ميامي في الدوري الاميركي

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لوس انجليس (أ ف ب)

استهل نادي انتر ميامي الذي أسسه النجم الانكليزي السابق ديفيد بيكهام مشواره في الدوري الاميركي لكرة القدم بالخسارة على ارض لوس انجليس اف سي صفر-1.

وجاء الهدف اثر هجمة منسقة انهاها المكسيكي كارلوس فيلا، هداف الدوري الموسم الماضي، بكرة ساقطة رائعة في اليوم الذي احتفل به بعيد ميلاده الحادي والثلاثين.

وتابع بيكهام مع بعض من افراد عائلته المباراة من المدرجات إلى جانب شركائه الاقتصاديين الأثرياء أبرزهم الأخوان خوسيه وخورخي ماس ومارسيلو كلور.

وحصل بيكهام بعد انتقاله إلى نادي لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي إثر التحاقه بالدوري الأمريكي في 2007، على امتياز تأسيس فريق في ميامي مقابل سعر مخفض، بلغ 25 مليون دولار أمريكي بدلًا من 150 مليونا قيمة رسم الحصول على رخصة حاليًا.

وبعد إعلانه نهاية مسيرته لاعبا في 2013، باشر إطلاق مشروعه في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، إلا أنه واجه مسألة شائكة تتعلق ببناء الملعب، في ظل اعتراضات محلية من سكان حي أوفرتاون، وغالبيتهم من المهاجرين الكوبيين الذين اعربوا عن خشيتهم أن تتضمن أعمال بناء الملعب حدائق وتعزز مشاكل المواصلات والتنقل المعقدة أصلا، وتساهم في ارتفاع أسعار الإيجارات والمساكن.

© 2020 AFP