تصنيف المحترفات: سابالينكا تقترب من نادي العشر الاوليات وبارتي تحتفظ بالصدارة

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باريس (أ ف ب)

اقتربت البيلاروسية أرينا سابالينكا من دخول نادي العشر الاوليات في ترتيب رابطة المحترفات في كرة المضرب، كمكافأة على تتويجها السبت بلقب دورة الدوحة الدولية بتقدمها مركزين الى المركز الحادي عشر.

وحققت سابالينكا (21 عاما) لقبها السادس في مسيرتها الاحترافية بعد فوزها في النهائي على التشيكية بترا كفيتوفا التي تراجعت مرتبة الى المركز الثاني عشر، علما ان البيلاروسية وصلت الى افضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية (تاسعة) في شباط/فبراير 2019.

ورغم خسارتها في نصف النهائي في قطر أمام كفيتوفا، حافظت الاسترالية آشلي بارتي على صدارة التصنيف بفارق 2641 نقطة عن الرومانية سيمونا هاليب الثانية.

ولم يحصل أي تغيير في نادي العشر الاوليات باستثناء تراجع الاميركية سيرينا وليامس من المركز الثامن الى التاسع لصالح السويسرية بليندا بنتشيتش.

أما الهولندية كيكي برتنز التي احتفظت بلقبها في دورة سان بطرسبورغ الروسية، حافظت على مركزها السادس، في حين تقدمت البريطانية هيثر واتسون 20 مركزا بعد تتويجها بلقب دورة أكابولكو المكسيكية لتصبح التاسعة والأربعين.

- تصنيف اللاعبات العشر الاوليات:

1- الاسترالية آشلي بارتي 8717 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 6076

3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205

4- الكندية بيانكا أدرييسكو 4555

5- الاميركية صوفيا كينن 4365

6- الهولندية كيكي برتنز 4335

7- الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 4301

8- السويسرية بليندا بنتشيتش 4010

9- الاميركية سيرينا وليامس 3915

10- اليابانية ناومي اوساكا 3625

بور- ر م/ف ط/ا ح

© 2020 AFP